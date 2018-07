Lingen

In einer Chemiefabrik in Lingen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen und hat einen hohen Schaden verursacht. Giftige Stoffe seien allerdings nicht verbrannt, teilte die Polizei mit. In dem betroffenen Gebäudeteil der Kunststoff verarbeitenden Fabrik hätten lediglich ungefährliche Dämmstoffe gelagert.

Der Brand, der in den frühen Morgenstunden ausbrach, war nach rund drei Stunden unter Kontrolle. Einzelne Glutnester mussten aber noch weiter bekämpft werden. Eine Halle wurde zerstört, ein Nebengebäude beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Entwarnung für Anwohner

Die Behörden hatten wegen der Rauchentwicklung die Anwohner zunächst aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Zudem sollte der Bereich großflächig gemieden werden. Messungen ergaben jedoch nach Polizeiangaben keine Hinweise auf Giftstoffe, die Warnungen wurden darauf später wieder aufgehoben. Brandermittler haben ihre Untersuchungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

