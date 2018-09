Hamburg

Auch bei ungemütlichem Wetter sind historische Schiffe in Hamburg ein beliebtes Ausflugsziel: Zum Auftakt des zweiten Elbfestes waren am Sonnabend nach Angaben der Organisatoren viele Schiffe ausgebucht. Höhepunkt ist am Sonntag die Traditionsschiffsparade mit rund 50 Schiffen - darunter der Raddampfer Kaiser Wilhelm sowie zahlreiche Dampfschiffe, Segel- und Motorschiffe. Angeführt wird die Parade vom Eisbrecher „Stettin“. Hier können Sie die Parade im Livestream des NDR verfolgen:

Es ist nach Angaben der Veranstalter die größte Traditionsschiff-Flotte Europas. Bei der Premiere 2016 lockte das Elbfest rund 50.000 Besucher nach Hamburg.

Von RND/dpa