Mit einem Hechtsprung hat sich ein Radfahrer in letzter Sekunde vor einem heranfahrendem Zug gerettet. Der Mann hatte am Sonntagmittag einen Bahnübergang im ostfriesischen Leer umfahren, um die Gleise trotz geschlossener Schranken zu überqueren, wie die Bundespolizeiinspektion in Bad Bentheim am Montag mitteilte.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Der Lokführer des herannahenden Zuges erkannte demnach die lebensgefährliche Situation und bremste stark, um einen Zusammenprall zu verhindern. Zeugen berichteten, dass der Radfahrer sich mit einem Sprung vor dem Zug retten konnte und flüchtete. Die Bundespolizei hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Durch den Vorfall verspäteten sich insgesamt drei Züge.

