Was ist mit den 44 Millionen Euro passiert?

Der Norden Marienburg - Was ist mit den 44 Millionen Euro passiert? Zwist im Welfenhaus: Ernst August Erbprinz von Hannover will die marode Marienburg verkaufen, sein Vater ist dagegen – wer ist schuld, dass die Kasse leer ist? Ein Blick hinter die Schlossfassaden.

Wird ein Familienzwist zum Fall für die Steuerzahler? Ernst August junior (oben) hat viel für die Zukunft der Marienburg bei Pattensen getan – und will sie nun aus Geldnot an das Land abgeben. Sein Vater (links) hat das Geschäft fürs Erste torpediert. Was nun aus dem Touristenmagneten wird, ist völlig unklar. Quelle: Rainer Dröse