Hannover

Das Land Niedersachsen verlagert seine IT im Bereich Verwaltung nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Die bisher genutzten Rechenzentren in Hannover sollen schrittweise geschlossen werden, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Die Hochleistungsrechenzentren in Hamburg-Alsterdorf und Norderstedt werden von sechs Bundesländern betrieben und entsprechen den aktuellen Sicherheitsanforderungen, wie es weiter hieß.

Der Umzug ist Teil des sogenannten Masterplans Digitalisierung. Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte am Dienstag, die Kooperation zwischen den Ländern spare zudem Geld.

Von dpa/RND