Hannover / Emden

Es sind insgesamt 7000 Stellen, die Volkswagen in seinen Werken in Hannover und Emden abbauen will. Das berichtet die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in ihrer Online-Ausgabe. Hintergrund ist die Offensive in Sachen E-Mobilität, die der VW-Konzern jüngst angekündigt hat. Durch die künftigen EU-Klimavorgaben für Neuwagen müsse das Umbauprogramm bei Volkswagen noch verschärft werden, hatte Konzernchef Herbert Diess in dieser Woche angekündigt.

Der Stellenabbau kommt dabei nicht überraschend. Die Produktion von Elektroautos erfordert eine große Umstrukturierung in der Produktion. Die Volkswagenwerke werden neu belegt. Allerdings hat VW erst im November einen Vertrag zur Beschäftigungssicherung vereinbart, der Kündigungen bis zum Jahr 2028 ausschließt. Daher würden die genannten 7000 Stellen auch durch natürliche Fluktuation und Altersteilzeitregelungen über mehrere Jahre hinweg eingespart werden. Eine Quelle für die Zahl nennt die „ FAZ“ nicht.

Von RND/güm