Rotenburg

Mit einem Küchenmesser in der Hand hat sich eine 18-Jährige schreiend auf einen Polizisten in Rotenburg gestürzt. Der Beamte habe den Angriff mit Pfefferspray abwehren können und blieb unverletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Mit Handschellen gefesselt kam die junge Frau ins Krankenhaus.

Sie sollte am Sonntag eine Bekannte in einem Rettungswagen begleiten, nachdem ein Arzt diese behandelt hatte. Bevor die 18-Jährige einstieg, wollten die Einsatzkräfte einen Blick in ihre Gürteltasche werfen. Das lehnte die Frau vehement ab. Dann öffnete sie die Tasche plötzlich, zog das Küchenmesser heraus und ging zum Angriff über.

Vermutlich war laut Polizeiangaben ein gesundheitliches Problem der 18-Jährigen der Grund für den überraschenden Angriff auf den Beamten.

Von RND/dpa