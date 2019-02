Hannover

Zwei von elf deutschen Restaurants mit der höchsten Auszeichnung von drei Sternen im „ Guide Michelin“ gab es zuletzt in Niedersachsen. In diesem Jahr verteidigt allerdings nur das „Aqua“ in Wolfsburg die Drei-Sterne-Prämierung. Das „La Vie“ in Osnabrück musste im vergangenen Sommer schließen. Insgesamt sehen heute zwölf niedersächsische Küchenchefs nach Berlin, wenn der renommierte Restaurantführer seine Sterne für 2019 verteilt.

Diese niedersächsischen Restaurants haben Michelin-Sterne

Aqua in Wolfsburg (***)

Sterneck in Cuxhaven (**)

Keilings in Bad Bentheim (**)

Gourmet-Restaurant Münchhausen in Aerzen (*)

Ole Deele in Burgwedel (*)

Endtenfang in Celle (*)

Apicius in Bad Zwischenahn (*)

Nr. 4 in Buxtehude (*)

Jante in Hannover (*)

Genießer-Stube in Friedland (*)

La Fontaine in Wolfsburg (*)

Seesteg auf Norderney (*)

Seit 2009 kann sich die Küche des „Aqua“ in Wolfsburg mit Küchenchef Sven Elverfeld durchgehend mit drei Michelin-Sternen schmücken. Quelle: Jan Philipp Eberstein

„Immer mehr junge Köche mit frischen Ideen“

In den vergangenen Jahren hatten sich in der Sterneküche Trends zu mehr vegetarischen Gerichten, regionalen und saisonalen Produkten sowie mehr Lässigkeit im Ambiente entwickelt. „Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen“, sagte der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, vorab zur Ausgabe 2019.

Seit Jahren wächst die Zahl der ausgezeichneten Restaurants in Deutschland. Die meisten Sterne-Restaurants gibt es in Baden-Württemberg. Weitere Hochburgen des guten Geschmacks stehen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Metropolen Berlin und Hamburg haben in den vergangenen Jahren aufgeholt und das kleine Saarland glänzt mit zwei Restaurants der Drei-Sterne-Klasse.

Was ist der Guide Michelin? Der Guide MICHELIN gilt als internationale Referenz unter den Hotel- und Gastronomieführern. Die Basis dieses Vertrauens sind seine strengen Bewertungskriterien. Seit 1926 werden die Sterne in die Küchen vergeben. Alle Restaurant-Tester verfügen über eine fundierte Ausbildung und Erfahrung im Hotel- und Gaststättengewerbe und absolvierten zusätzlich ein intensives Training bei Michelin. Was bedeuten die Michelin-Sterne? • Ein Stern bedeutet: „Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!“. • Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche – einen Umweg wert!“ • Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche – eine Reise wert!“ Die Vergabe der Sterne erfolgt nach gemeinsamer Beratung der Michelin-Inspektoren. Ausschlaggebend sind laut Michelin die gleichbleibende Qualität und Frische der Zutaten, sowie Innovation und Einzigartigkeit der Gerichte. Ein errungener Stern muss jedes Jahr erneut verteidigt werden, was enormen Stress für ein Restaurant bedeuten kann. Deswegen kommt es durchaus vor, dass Köche ihre Sterne freiwillig zurückgeben.

Von RND/güm/dpa