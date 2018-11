Leer

Nach dem Brand in einer Grundschule in Leer fällt dort der Unterricht bis mindestens Mittwoch aus. Drei Minderjährige hätten zugegeben, das Feuer in der Schule gelegt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Verdächtigen seien aufgrund der Spurenlage ermittelt worden. Am Schulgebäude waren Schmierereien mit Farbe festgestellt worden. Fußgänger waren auf den Brand am späten Samstagnachmittag aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr.

Schaden in mittlerem fünfstelligen Bereich

Ob es sich bei den drei Verdächtigen um Schüler der betroffenen Plytenbergschule handelt, blieb am Sonntag zunächst unklar. Der Schaden an Gebäude und Inventar wurde auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Das Feuer war im Vorschulkindergarten ausgebrochen.

