Hannover

In Niedersachsen leben derzeit laut Sozialministerin Carola Reimann (SPD) 3831 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Für das kommende Haushaltsjahr seien für Unterbringung, Versorgung und Betreuung dieser jungen Menschen 205 Millionen Euro aus Landesmitteln vorgesehen, sagte Reimann am Mittwoch im Finanzausschuss des Landtags. Mittelfristig sei aber davon auszugehen, dass diese Aufwendungen zurückgehen, da die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen, die in Deutschland Schutz suchen, rückläufig sei.

Zahl der unbegleiteten Minderjährigen rückläufig

Im Ausschuss begannen am Mittwoch die Beratungen über den Etatentwurf 2019 für das Sozialministerium. Er ist der zweitgrößte nach dem des Kultusministeriums und sieht Ausgaben in Höhe von rund 5,1 Milliarden Euro vor - unter anderem für die Krankenhausfinanzierung, den ambulanten Pflegebereich und die Integration.

Von RND/dpa