Berlin/Meppen

Über mögliche Fehler der Bundeswehr beim Moorbrand im Emsland soll spätestens bis Ende des Jahres Klarheit herrschen. Derzeit werde der Vorfall ausführlich aufgearbeitet, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Es könne zwar kein genaues Datum nennen, aber die Ergebnisse würden „bestimmt noch in diesem Jahr“ vorliegen.

Der Brand auf einem Militärgelände bei Meppen brach am 3. September nach einem Waffentest aus. Erst in der vergangenen Woche konnte das Feuer endgültig gelöscht werden. Bis heute sind viele Fragen offen - etwa wieso Brandbekämpfung und Schadstoffmessungen relativ langsam anliefen und ob der Waffentest angesichts anhaltender Trockenheit tatsächlich verantwortbar war.

Zur Galerie Großbrand auf einem Gelände der Bundeswehr in Meppen. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Doch die Löscharbeiten sind äußerst schwierig.

Von RND/güm/lni