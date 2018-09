Osnabrück

Wegen eines Mordfalls vor 23 Jahren im Emsland wird ein im August festgenommener Mann nicht weiter verdächtigt. Der 53-Jährige schied nach einem DNA-Test als Täter für den Mord an einer 24-Jährigen im Jahr 1995 in Sögel aus, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mitteilte. Auf die Spur des Mannes hatte die Fahnder eine Frau gebracht, die bereits 1986 im selben Ort von einem Unbekannten angegriffen und beinahe zu Tode gewürgt worden war. Die Ermittlungen zu diesem versuchten Mord dauern laut Staatsanwaltschaft an.

Fall aus dem Jahr 1995

Im Sommer 1995 war eine junge Frau nach einem Kirmesbesuch in Sögel erdrosselt auf einem Stoppelfeld gefunden worden. Anfang dieses Jahres hatte eine Mordkommission den Fall neu aufgerollt, nachdem es gelungen war, DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers zu sichern. Nach den Hinweisen des Opfers hatte die Polizei den Mann ermittelt und ihn vorläufig festgenommen. Ohne dringenden Tatverdacht war er wieder auf freien Fuß gekommen, hatte aber eine Speichelprobe abgegeben.

Falsche Verdächtigung im Internet

In sozialen Medien sei von mehreren Nutzern behauptet worden, dass der Täter feststehe. Weil nach Angaben der Staatsanwaltschaft dabei auch ein Name genannt wurde, gibt es nun zwei Strafverfahren wegen übler Nachrede gegen eine Frau und einen bislang noch unbekannten Verfasser.

Von dpa