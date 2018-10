Sittensen

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Sittensen im Landkreis Rotenburg ums Leben gekommen. Der Mann habe am Freitagabend auf dem Weg in Richtung Bremen versucht, ein Auto zu überholen, das sich auf der linken Spur befand, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Motorradfahrer touchierte das Heck des Wagens, verlor die Kontrolle und stieß mehrfach mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der 32-Jährige war sofort tot. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Von dpa