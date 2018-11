Der Norden Land will Wohnungsbau ankurbeln - 40 000 neue Wohnungen bis 2030 Bezahlbare Wohnungen werden immer knapper. Deshalb will Niedersachsen den Wohnungsbau ankurbeln. Ministerpräsident Stephan Weil erklärt, bis 2030 müssten 40 000 neue Wohnungen entstehen.

In Niedersachsen und Bremen fehlen Wohnungen mit geringen Mieten.