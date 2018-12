Bremerhaven

Einen Tag nach einer Bombendrohung in Bremerhaven sucht die Polizei weiter nach dem anonymen Anrufer. Der Täter sei noch nicht gefasst, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Am Donnerstag hatte es in der Cherbourger Straße in Bremerhaven eine Bombendrohung gegeben. Um keine Menschen zu gefährden, wurde nach den Angaben der Polizei das Gebiet weiträumig abgesperrt. Auch die Autobahnabfahrt Überseehäfen war davon betroffen. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Die Beamten durchsuchten auch ein Hotel, das allerdings nicht bewohnt war.

Die Suche nach dem möglichen Sprengsatz blieb jedoch erfolglos. Nach mehreren Stunden wurden die Sperrungen wieder aufgehoben, wie die Polizei weiter mitteilte. Für die Suche bekamen die Beamten Unterstützung von der Polizei Bremen, Niedersachsen und der Bundespolizei.

Von RND/dpa