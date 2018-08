Meinersen

Auch zwei Wochen nach Sturmtief „Oriana“ dauern die Reparaturarbeiten an der beschädigten ICE-Strecke Hannover-Berlin weiter an. Zwischen Meinersen und Dollbergen können die Züge bis zum 03. September weiterhin nur ein Gleis nutzen, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Dadurch kommt es zu Umleitungen und Verspätungen einzelner Züge. Über die Strecke fahren die ICE-Züge vom Ruhrgebiet sowie die IC-Züge von Amsterdam nach Berlin.

Verspätungen auf der Strecke sind weiterhin möglich

Die Reparaturarbeiten an der durch umgestürzte Bäume beschädigten Oberleitung gestalten sich aufwendiger als üblich, weil etliche Masten derart stark beschädigt wurden, dass sie ersetzt werden müssen. Die erforderlichen Masten müssen extra angefertigt werden, was ein Grund für die Verzögerung ist. Wie die Bahn weiter mitteilt, kann es darüber hinaus bei einzelnen ICE und InterCity Zügen auf der Strecke Frankfurt (Main) – Hannover – Wolfsburg – Berlin weiter zu Umleitungen zwischen Hannover und Wolfsburg und zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten kommen.

Auch der Verkehr des Enno RE30 wird am Mittwoch sogar eingestellt. Auch hier müssen Sturmschäden behoben werden. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Von RND/dpa