Hannover/Bremen

In Niedersachsen und Bremen sollen Besuche von Schülergruppen in NS-Gedenkstätten freiwillig bleiben. Eine Besuchspflicht sei nicht zielführend, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover auf Anfrage. Auch in Bremen gibt es derzeit keine Überlegungen, den Besuch von Gedenkstätten für Schüler zur Pflicht zur machen. Schulen würden solche Besuche in Eigenregie regeln, sagte eine Sprecherin der Bremer Bildungsbehörde.

Die Forderung einer Pflicht zum KZ-Besuch kam aus Baden-Württemberg

In der vergangenen Woche hatte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erklärt, sie sehe gute Gründe für einen Pflichtbesuch in Gedenkstätten in der 8. und 9. Klasse. Eine Entscheidung soll es in Baden-Württemberg bis zum Frühjahr 2019 geben.

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sprach sich dafür aus, einen Besuch einer KZ-Gedenkstätte für jeden Schüler zur Pflicht zu machen.

