Der Norden Hitzefolgen - Waldbrandgefahr in Niedersachsen steigt Die Zentrale für Waldbrandüberwachung in Lüneburg hat in dieser Saison schon 345 Feuer entdeckt. Seit ihrer Einrichtung 2011 lag der Durchschnitt bisher bei 125 Meldungen im gesamten Jahr.

Ein Funke reicht: In der Wedemark zeugen verkohlte Stämme von einem Brand. Die Karte des Deutschen Wetterdienstes zeigt, wo die Brandgefahr heute „hoch“ (rot) oder „sehr hoch“ (violett) ist – am Mittwoch soll die Situation in Niedersachsen noch heikler werden. Quelle: Fotos: dpa,DWD