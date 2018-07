Dömitz

Im nördlichen Bereich der Elbe können wegen Niedrigwassers derzeit so gut wie keine Schiffe fahren. Vor allem im Bereich der Mittelelbe zwischen Dömitz im Südwesten Mecklenburgs und dem niedersächsischen Hitzacker lägen die Pegel derzeit niedrig, hieß es vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Lauenburg. Güterschiffe aus Richtung Berlin und Magdeburg nehmen im Moment die alternative Route über den Mittelland- und Elbe-Seitenkanal, erklärte Tilman Treber, kommissarischer Leiter des WSA Lauenburg. Auch Sportboote könnten nur noch eingeschränkt fahren.

Zur Galerie Die Trockenheit wirkt sich auch auf den Schiffsverkehr auf der Elbe aus: Güterschiffe müssen wegen des Niedrigwassers ausweichen. Und auch der Fährverkehr ist betroffen.

Fährschiffe spüren ebenfalls die Folgen der Trockenheit: Zwei Elbfähren mussten wegen Niedrigwassers bereits am 9. Juli schon einmal ihren Betrieb einstellen. Betroffen davon war zum Beispiel Fähre „Tanja“ zwischen Neu Darchau und Darchau. Zwischenzeitlich konnten dort wieder Fahrgäste zur anderen Elbseite übersetzen. Doch zuletzt sind die Pegelstände wieder gefallen. Vergangenen Mittwoch musste die Fähre ihren Betrieb wieder stoppen. Am Freitag lag der Pegel der Elbe an der dortigen Messstelle bei 80 Zentimetern. Zum Vergleich: Der niedrigste Stand, der in Neu Darchau in den vergangenen Jahrzehnten gemessen wurde, lag im Jahr 1947 bei 67 Zentimetern.

Pegel bei Gorleben nur 66 Zentimeter

Eine andere Elbfähre zwischen Lenzen und Pevestorf hatte am vergangenen Donnerstag den Betrieb ein weiteres Mal eingestellt, wie der Betreiber auf der Internetseite mitteilte. In Lenzen wurden 76 Zentimeter gemessen. An der nahe gelegenen Messstelle in Gorleben betrug der Pegel am Freitag sogar nur noch 66 cm. Schon vor knapp drei Wochen konnte die Fähre wegen Niedrigwassers vorübergehend nicht übersetzen. Die Fähre „Amt Neuhaus“ kann hingegen noch fahren. Sie verbindet die an der Elbe liegenden Orte Bleckede und Neu Bleckede.

Von RND/dpa