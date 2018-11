Hannover

Zugreisende müssen sich am Freitagmorgen in Niedersachsen auf Behinderungen einstellen. Wegen eines Stromausfalls in Uelzen kommt es zu massiven Verspätungen von bis zu 50 Minuten im Metronom-Verkehr. Grund: Wegen der Störung können die Züge das Betriebswerk nicht verlassen, teilt ein Sprecher von Metronom mit.

Betroffen sind folgende Strecken:

RE2 Uelzen-Hannover-Göttingen

RE3 Uelzen-Lüneburg-Hamburg

RB31 Lüneburg-Hamburg

RE4 Hamburg-Rotenburg-Bremen

RB41 Hamburg-Rotenburg-Bremen

Zusätzlich sorgt eine Weichenstörung zwischen Wolfsburg und Berlin am Freitagmorgen für Verspätungen im Fernverkehr. „Die Züge in Richtung Berlin verkehren im Gegengleis. Es muss in beiden Richtungen mit geringfügigen Verspätungen gerechnet werden“, heißt es bei der Deutschen Bahn. Fahrgäste werden gebeten, ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges zu prüfen.

Von RND/ewo