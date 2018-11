Hannover

Der niedersächsische Verfassungsschutz steckt in Erklärungsnöten. Ein V-Mann, der in der linken Szene von Göttingen unterwegs war, ist aufgeflogen. Enttarnt wurde er, weil in einem Verfahren am Verwaltungsgericht Hannover Textstellen, die eine Identifizierung des Mannes ermöglichten, nicht geschwärzt worden seinen. Das berichtet der NDR.

Verfassungsschutz-Präsidentin Maren Brandenburger muss sich am Mittwoch im Verfassungsschutz-Ausschuss des Landtags erklären. Die rot-schwarze Landesregierung lehnte gleichzeitig eine von den Grünen beantragte Parlamentsdebatte zu den Vorgängen in Göttingen ab. Das werde auf dem üblichen Weg geklärt, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Morgen im Landtag.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner sprach von einem „eklatanten Versagen des Verfassungsschutzes“. Eine Unterrichtung des Parlaments sei unumgänglich. „Es stellt sich die Frage, warum Pistorius nicht von sich aus den Ausschuss informiert hat“, kritisierte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg.

„Dieser Sachverhalt muss in diesem Haus besprochen und aufgeklärt werden“, sagte CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke. SPD-Fraktionsvize Ulrich Watermann warf der Opposition dagegen „politische Spielchen“ vor.

Zwei Jahre lang soll der V-Mann, ein Mittzwanziger, linke Aktivisten ausgeforscht haben. Nach seiner Enttarnung hat die Polizei eine Gefahrenanalyse erstellt: Es wird überprüft, ob intensivere Streifen vor seinem Wohnsitz reichen oder ob der Mann möglicherweise eine neue Identität braucht.

Von Marco Seng/RND