Hannover/Bielefeld

Es wird wieder heiß an diesem Wochenende: In Hannover soll dabei die 30-Grad-Marke geknackt werden. Wer da unterwegs sein muss, gerät leicht ins Schwitzen. Die Westfalenbahn hat sich deshalb eine Marketingaktion ausgedacht: Sie verteilt Sonnabend, Sonntag und Dienstag in Zügen rund 1000 Eis. Die kühle Erfrischung gibt es auf den Linien RE 60 (von Braunschweig über Hannover nach Rheine) sowie RE 70 (von Braunschweig über Hannover nach Bielefeld). Los geht es ab 14 Uhr am Sonnabend. Das Eis wird außerdem am Sonntag und Dienstag verteilt. Allerdings wird nicht in jedem Zug ein Promotionteam unterwegs sein, schränkt André Rahmer von der Westfalenbahn ein. So viel Eis hat das Unternehmen dann doch nicht gekauft.

Die Züge der Westfalenbahn sind außerdem mit Klimaanlagen ausgestattet, sodass ein Eis zur Abkühlung gar nicht so dringend notwendig wäre.

Von RND/sbü