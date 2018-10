Hannover

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen ist im Schuljahr 2017/2018 um 0,9 Prozent gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Hannover mitteilte, setzt sich damit der rückläufige Trend der vergangenen zwölf Jahre fort. Insgesamt wurden vor einem Jahr 839.681 Schülerinnen und Schüler gezählt.

53,9 Prozent machen das Abitur

Die Anzahl der Mädchen und Jungen war bis zur zehnten Klasse etwa gleich groß. In den letzten drei Jahren vor dem Abitur waren die Schülerinnen dann mit 53,9 Prozent in der Mehrheit. An den Förderschulen waren von den 24.396 Kindern 66,6 Prozent Jungen.

Die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen stieg um 5,2 Prozent auf 76.791. Damit hatten 9,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen keine deutsche Staatsbürgerschaft. An den Grundschulen waren es sogar 12,0 Prozent.

Von lni/RND