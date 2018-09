Der Norden Neues Ladenöffnungsgesetz - Zwei Sonntage extra An höchstens sechs Sonntagen dürfen Läden in Niedersachsens Städten offen bleiben. Das sieht das neue Ladenöffnungsgesetz vor.

Shopping am Advent bleibt in Niedersachsen erlaubt, nur am 27. Dezember nicht, wie hier in Berlin. Foto: Timur Emek/ddp Quelle: ddp