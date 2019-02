Hannover

Im Zuge einer bundesweiten Online-Befragung können die Steuerzahler ihrem Finanzamt auch in Niedersachsen Noten geben. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten können die Bearbeitungsdauer, die Verständlichkeit der Steuerbescheide, die Nutzerfreundlichkeit der elektronischen Steuererklärung, die Erreichbarkeit der Finanzämter und die Kompetenz der Beschäftigten anonym bewertet werden, teilte das Finanzministerium in Hannover am Mittwoch mit. Unter www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de startet die Umfrage am 1. März.

Finanzminister Hilbers will den Service der Finanzämter verbessern

„Durch die Auswertung und Analyse der Ergebnisse können wir und die Finanzämter vor Ort nicht nur wertvolle Erkenntnisse über die Wahrnehmung unserer Arbeit durch die Bürgerinnen und Bürger sondern zudem auch Anhaltspunkte für bestehende Änderungsbedarfe erlangen“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU). Der Blick von außen helfe, den Interessen der Bürger besser gerecht zu werden.

