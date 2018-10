Celle

Niedersachsens Grüne wählen am Sonnabend in Celle eine neuen Parteivorstand. Für die Doppelspitze haben sich vor Beginn des Parteitags drei Kandidaten beworben - neben den beiden Amtsinhabern Anne Kura und Stefan Körner auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Janßen.

Während die Wiederwahl der 34 Jahre alten Osnabrückerin als sicher gilt, wird mit Spannung erwartet, wer den anderen Spitzenposten bekommt. Sollte Körner sich behaupten, wären der linke und der eher konservative Parteiflügel weiterhin an der Parteispitze vertreten. Wird Janßen gewählt, hätten künftig zwei Grüne das Sagen, die als eher links gelten.

Das sind die Kandidaten

Anne Kura: Überzeugte Europäerin aus der linken Grünen-Ecke

Die Osnabrücker Sozialwissenschaftlerin Anne Kura (34) trat im März die Nachfolge von Meta Janssen-Kucz an, nachdem diese ihr Amt wegen ihrer Wahl als Landtagsvizepräsidentin niedergelegt hatte. Zu den Grünen kam Kura über eine Debatte um die Studiengebühren. Die im ostwestfälischen Bünde aufgewachsene Lehrer-Tochter zum linken Flügel gezählt - obwohl sie selbst die Bedeutung solcher Unterscheidungen für überholt hält. Kura, die auch im Osnabrücker Stadtrat sitzt, sieht sich nicht nur wegen ihrer europäischen Studien in Osnabrück und Maastricht als überzeugte Europäerin.

Stefan Körner: Mann des Ausgleichs im Grünen-Hintergrund

Der 2015 an die Spitze der niedersächsischen Grünen gewählte Stefan Körner (41) gilt parteiintern als Realo. Der aus Hannover stammende Körner agiert eher im Hintergrund, gilt als gut vernetzt und als Mann des Ausgleichs. Wegen seines eher blassen öffentlichen Profils ist er parteiintern aber nicht unumstritten. Körner arbeitete nach einem abgebrochenen sozialwissenschaftlichen Studium zunächst im kaufmännischen Bereich. Er ist seit 13 Jahren Grünen-Mitglied.

Hans-Joachim Janßen: der Herausforderer vom Land

In Varel am Jadebusen geboren, sieht sich Hans-Joachim Janßen (57) als Stimme der ländlichen Regionen. Er zählt wie Kura zum linken Flügel der Grünen. Das sieht Janßen aber nicht als Problem: Die beiden Bundesvorsitzenden der Partei, die als Realos gelten, gehörten schließlich auch einer Strömung an - und das funktioniere gut. Janßen ist es wichtig, sichtbar klare Positionen zu vertreten. Deshalb kandidiert er bei dem Parteitag als Vorsitzender. Der Familienvater arbeitet bei der Naturschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch. Er war von 2003 bis 2008 sowie von 2013 bis 2017 Landtagsabgeordneter.

Bundestagsfraktionschef Hofreiter in Celle erwartet

Aus der Bundespolitik wird am Sonnabend Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter in Celle erwartet. Am Sonntag hält die EU-Abgeordenete Rebecca Harms eine Rede zur Europa-Politik. Bei der Europawahl im Mai tritt die 61-Jährige nicht erneut an.

Bei der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 hatten die Grünen starke Verluste hinnehmen müssen. Die Partei erhielt 8,7 Prozent und damit 5 Punkte weniger als 2013. Deshalb reichte es nicht für die Fortsetzung der rot-grünen Koalition in Niedersachsen.

Von RND/dpa