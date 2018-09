Eltern beklagen hohen Unterrichtsausfall an Niedersachsens Schulen. Vertretungsunterricht gebe es nur in jedem fünften Fall; in drei Viertel aller Fälle stehe nicht einmal eine Aufsichtsperson bereit. Die Schüler müssten den Lehrermangel ausbaden, rügt der Landeselternrat, und auch die Wirtschaft ist alarmiert.