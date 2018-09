Nordenham

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag Schweinefleisch-Produkte vor eine Moschee in Nordenham (Kreis Wesermasch) geworfen und die Fensterscheiben mit einer roten Substanz beschmiert. Außerdem sei „Moschee, Nein Danke“ mit schwarzer Farbe auf die Fassade gesprüht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Behörden hätten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich bei der Polizei in Nordenham unter Telefon (04731) 99810 melden.

Von epd/RND