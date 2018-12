Nordhorn

Diesen Einsatz für eine verletzte Radfahrerin musste eine 48 Jahre alte Frau in Nordhorn am Freitagmorgen teuer bezahlen. Nachdem sie einen am Boden liegende verletzte Radfahrerin gesehen hatte, die zuvor an einer Ampelkreuzung von einem Auto angefahren worden war, ließ die 48-Jährige sofort ihr Auto stehen und eilte zu der Verletzten. Doch sie achtete nicht auf den Verkehr und wurde von einem Mercedes angefahren. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und von einem weiteren Auto touchiert.

Die 48-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mercedes-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Die Radfahrerin, die gestürzt war, erlitt nur leichte Verletzungen. Insgesamt vier Rettungsfahrzeuge waren an der Kreuzung im Einsatz, die Straße war für die Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt.

Von RND/sbü