Northeim

Die Autobahn 7 wird in der kommenden Nacht zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim voll gesperrt. Von 20 Uhr an bis Donnerstag um 6 Uhr sei auf dem Teilstück in Fahrtrichtung Hannover ein Umbau der Verkehrsführung nötig, teilte die für den Ausbau verantwortliche Gesellschaft Via Niedersachsen am Mittwoch mit. Die Abfahrt Northeim West stehe während der Sperrung nicht zur Verfügung. Für Fahrer in Richtung Hannover werden ab Nörten-Hardenberg die Umleitungsstrecken U9 und U11 empfohlen.

Von lni/RND