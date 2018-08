Sonnenberg

Bei einem Verkehrsunfall im Oberharz ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 46-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 242 zwischen Sonnenberg und Dammhaus vermutlich mit überhöhtem Tempo unterwegs gewesen. Als er nach einer Kurve einen Holztransporter bemerkte, der von einem Waldweg auf die Bundesstraße einbog, habe der Motorradfahrer gebremst. Dabei sei das Motorrad ins Schleudern gekommen und umgestürzt. Der Fahrer prallte gegen eine Schutzplanke. Er starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/dpa