Oldenburg

Am späten Sonntagabend ist es in Oldenburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 41 Jahre alter Tunesier war mit drei bislang nicht bekannten Männern in Streit geraten, berichtet ein Sprecher der Polizei Oldenburg. Der Mann wurde dabei mehrfach mit einer Axt geschlagen. Er erlitt schwere Schnittverletzungen am Arm und an der Hand. Der 45-jährige Wohnungsinhaber wurde mit Pfefferspray besprüht.

Die drei Männer waren gegen 23 Uhr vor die Wohnung des Tunesiers in der Münnichstraße gefahren und verlangten den 41-Jährigen zu sprechen. Dann kam es zu dem folgenschweren Streit. Die Täter fuhren schließlich mit ihrem Auto weg. Die beiden Verletzten begaben sich zu Fuß in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Derzeit ermittelt die Polizei zu den Hintergründen der Tat. Möglicherweise haben die Täter in Beziehung zu ihren Opfern gestanden. Beide werden noch zu der Tat befragt. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließen die Ermittler allerdings aus.

Von güm/RND