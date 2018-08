Während andere in der Neujahrsnacht Böller zünden, feuert ein 69-Jähriger in Salzgitter mehrere Schüsse aus einer scharfen Pistole ab. Eine Kugel verletzt eine Zwölfjährige schwer. Muss der Mann wegen versuchten Totschlags ins Gefängnis? Am Dienstag wird das Urteil erwartet.