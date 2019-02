Oldenburg

Aus Sorge um sein Gepäck hat sich in Oldenburg ein 17-Jähriger in lebensgefährlichem Leichtsinn an einen abfahrenden Zug geklammert. Der junge Mann stieg bei einer Rauchpause im Hauptbahnhof am Sonntag nicht rechtzeitig wieder ein und klammerte sich an den verriegelten Regionalexpress, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Er habe sich nur an Handgriffen festgehalten und auf einem Seitentritt gestanden. Ein Bahnmitarbeiter habe das Manöver von außen beobachtet und nach rund 400 Metern Fahrt einen Zugstopp veranlasst. Gegen den 17-Jährigen werde jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Von RND/dpa