Osnabrück

Der Vorfall selbst dauert nur Sekunden. Erst drehen sich die drei Elefantenkühe in der Manege des Circus Krone in Osnabrück brav im Kreis. Die Damen, die obendrauf sitzen, Federbüschel auf den Köpfen und ansonsten sehr sommerlich gekleidet, heben die Arme. Ein Elefant macht Männchen, geht dann mit den Vorderbeinen in die Knie. Applaus. Doch plötzlich wendet sich eines der Tiere einem anderen Elefanten zu und attackiert ihn, schiebt ihn mit dem massigen Haupt zum Manegerand. Dort verliert der angegriffene Elefant das Gleichgewicht und stürzt in die erste Zuschauerreihe. Schreie. Leute stieben davon.

Zum Glück ist nicht viel passiert: Die Damen mit den Federbüscheln können unverletzt abspringen. Ein Mann, er heißt Albert Lübker, trägt eine Schürfwunde und eine Prellung davon, als der Kopf des Elefanten auf seinem Bein landet. Man müsse Ruhe bewahren, sagt er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, damit es nicht gefährlich werde. Lübker bekommt vom Zirkus eine Fanta spendiert und schaut sich den Rest der Show an.

Die Situation sei durch das Eingreifen der Tiertrainer sofort unter Kontrolle gewesen, betont der Zirkus. „Wir bedauern diesen Unglücksfall und möchten uns bei denjenigen Zuschauern, die dadurch verständlicherweise erschreckt wurden, entschuldigen“, sagte Andreas Kielbassa vom Circus Krone. Hierarchiestreitigkeiten kämen unter Elefanten schon einmal vor, aber sie sollten natürlich nicht in der Vorstellung stattfinden, sagte Dompteurin Jana Mandana Lacey-Krone. Der Zirkus kündigte an, dass die Darbietungen umgestellt würden, bis die Ursache für den Konflikt zwischen den Elefanten geklärt sei. Die 56 Jahre alte Elefantenkuh trug laut Tierärztin eine sichtbare Schwellung des rechten Vorderbeins davon.

Nach einer Kontrolle am Donnerstag untersagte der Veterinärdienst in Osnabrück vorerst, dass die drei Elefanten gemeinsam auftreten. „Wir gehen aber davon aus, dass mit den tierärztlichen Anordnungen auch die weitere Sicherheit gewährleistet ist“, sagte ein Sprecher des Landkreises.

Aus Sicht des niedersächsischen Landwirtschaftministeriums sei es zudem notwendig, über den Einsatz von Wildtieren im Zirkus zu diskutieren. Die Landesbeauftragte für den Tierschutz, Michaela Dämmrich, hält den Einsatz für nicht mehr zeitgemäß, hieß es aus dem Ministerium.

Umgehend fordern Tierschützer Konsequenzen. „Wir wollen endlich ein Wildtierverbot im Zirkus“, sagte Yvonne Würz von der Tierrechtsorganisation Peta. Wildtiere könnten in einem Zirkus nicht tiergerecht gehalten werden, deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, bis solche Unfälle passierten.

Unsinn, sagt Dieter Seeger, Vorsitzender des Verbandes deutscher Circusunternehmen: Es handele sich wohl bloß um eine Verkettung unglücklicher Umstände. Natürlich dürfe so etwas nicht passieren, ein Elefant wiege schließlich drei bis vier Tonnen. Aber der Fall sei ein Einzelfall, „so was gibt es einmal in hundert Jahren“. Seeger glaubt auch nicht an einen Rangordnungskampf, er vermutet, der eine Elefant habe sich beengt gefühlt und deswegen den anderen geschubst. In der Manege sei der Trainer der Ranghöchste, da gebe es keinen Hierarchiestreit.

Die Peta-Forderung mag Verbandschef Seeger nicht kommentieren. Man könne Peta nicht ernst nehmen, sagt er. „Die haben von Elefanten noch weniger Ahnung als von anderen Tieren, die wollen nur Tiere aus den Zirkussen raushaben und verbreiten dafür Märchen.“ Wissenschaftlichen Erkenntnissen halte das nicht stand.

Elefanten im Zirkus sind erlaubt Bären, Elefanten oder Raubkatzen dürfen von Zirkussen in ihren Vorstellungen gezeigt werden. Kommunen sind nicht berechtigt, Aufführungen zu untersagen, nur weil auch Wildtiere dabei sind. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover im Jahr 2017 entschieden. In dem Verfahren ging es darum, dass die Stadt Hameln beschlossen hatte, kommunale Flächen nur noch Zirkusbetrieben zur Verfügung zu stellen, die keine Wildtiere zeigen. Dagegen war ein Zirkus vorgegangen. Das Verwaltungsgericht befand: Ein Verbot wild lebender Tiere könne nur vom Bund geregelt werden.

Von Bert Strebe