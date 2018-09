Osnabrück

Mit seiner empfindlichen Nase hat Zollhund Raptor acht Kilogramm Rauschgift in einem Auto bei Osnabrück gefunden. Der aus den Niederlanden eingereiste Fahrer wirkte am Montag bei einer Kontrolle verdächtig, weshalb die Zöllner den Wagen intensiv durchsuchten. Der Spürhund zeigte dabei ein auffallendes Interesse an sämtlichen Fahrzeuginnenverkleidungen. Die Beamten fanden dahinter 16 Plastikbeutel mit insgesamt acht Kilogramm Marihuana im Wert von rund 80 000 Euro, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte. Der 29 Jahre alte Fahrer kam nach Erlass eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt.

Von lni