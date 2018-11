Südbrookmerland

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ostfriesland sind am Sonnabend zehn Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhren in der Gemeinde Südbrookmerland bei einem gefährlichen Überholmanöver drei Autos ineinander. Kurz darauf krachte noch ein Motorrad in die Unfallstelle. Die Rettungskräfte versorgten insgesamt zehn Verletzte. „Fünf von ihnen erlitten schwere Verletzungen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Rettungskräfte rückten mit 75 Mann und 20 Fahrzeugen im Ortsteil Theene an.

Von lni/RND