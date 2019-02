Hannover

Die Verschmutzung der Luft durch Schadstoffe wird seit einigen Jahren europaweit diskutiert. Daher ist die Messung der Luftqualität so enorm wichtig. Wo und an wie vielen Standorten welche Werte gemessen werden, ist von der EU recht genau vorgegeben. Es gibt Messungen in verkehrsnahen Zonen, an Industriestandorten und in Gebieten mit typischen Werten für den sogenannten städtischen Hintergrund. Die Luft rund um die Messstationen soll für die Umgebung möglichst repräsentativ sein, so schreibt es die Bundesemissionsschutzverordnung vor.

Messhöhe ist in der Regel 1,5 bis 4 Meter, es kann aber Ausnahmen geben. Vorgegeben ist auch, wie die Luft strömen soll und wie weit Gebäude entfernt sein dürfen. Mindestens alle fünf Jahre wird überprüft, ob die Stationen versetzt werden müssen.

Probleme mit Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdioxid gibt es in Hannover, Oldenburg und Osnabrück. Laut EU dürfen 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel nicht überschritten werden. Besonders sauber ist die Luft an den Messstationen auf dem Wurmberg im Harz und im Alten Land.

Um den Jahresmittelwert valide zu ermitteln, müssen nach Angaben des Bundesamts mindestens 90 Prozent der Zeit eines Jahres abgedeckt sein. Die Höhe der Belastung kann mit bestimmten Wetterlagen und den Außentemperaturen schwanken - auch, weil die Stickoxide nicht nur aus dem Verkehr stammen, sondern auch aus Kraftwerken und Heizungen.

