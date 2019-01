Papenburg

Eine betrunkene 21-jährige Autofahrerin ist nach einer Polizeikontrolle in Handschellen abgeführt worden und hat anschließend auf der Wache randaliert. Die junge Frau sei in Papenburg (Kreis Emsland) mehrfach mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Kontrolle am Montag stellten die Beamten fast drei Promille fest. Als der Frau ein Strafverfahren angedroht wurde, versuchte sie zu Fuß zu flüchten. Die Beamten legten der uneinsichtigen Autofahrerin Handschellen an. Auf der Wache fing sie dann an zu randalieren und musste mehrere Stunden in einer Zelle ausnüchtern. Sie muss sich nun wegen mehrere Straftaten verantworten.

Von RND/lni