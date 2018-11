Twistringen

Per Zufall hat die Polizei in einer Wohnung in Twistringen (Landkreis Diepholz) eine Hanfplantage entdeckt. Eine Nachbarin habe am Donnerstag zwei Männer über eine Leiter in den ersten Stock einsteigen sehen, teilte die Polizei mit. Die Frau wählte den Notruf 110. Als die Streife eintraf, seien die Eindringlinge aus dem Fenster gesprungen und über das Dach eines Anbaus geflüchtet.

In der Wohnung fanden die Beamten 280 Hanfpflanzen. Rund 15 Kilogramm Cannabis hätte eine Ernte ergeben.

Gegen die 60 und 53 Jahre alten Wohnungsbesitzer werde ermittelt.

Von RND/dpa