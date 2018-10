Oldenburg/Verden

Fahnder haben vier mutmaßliche Drogenhändler mit mehr als 120 Kilogramm Marihuana festgenommen. Seit dem Frühjahr hatte die Polizei gegen die Bande mit Hilfe von niederländischen und spanischen Behörden ermittelt. Hauptverdächtiger sei ein 38 Jahre alter Albaner aus Oldenburg, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er soll zusammen mit spanischen, deutschen und anderen albanischen Verdächtigen größere Mengen Kokain und Marihuana nach Deutschland gebracht und damit gehandelt haben.

In der vergangenen Woche stellten die Ermittler mit einem Großaufgebot von etwa 80 Beamten einen Teil der Verdächtigen, als diese eine Rauschgiftlieferung im Kreis Verden entluden.

In der Wohnung des Hauptverdächtigen fanden sie außerdem Geld in fünfstelliger Höhe. Er und seine drei mutmaßlichen Komplizen sitzen in Untersuchungshaft.

Von dpa/RND