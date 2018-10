Polle

Ein offenbar verwirrter Mann ist mit seinem Auto in Polle (Kreis Holzminden) im Bereich der Fähre in die Weser gefahren. Passanten sahen das und verständigten sofort die Rettungskräfte. Währenddessen lief der Innenraum des Autos voll Wasser. Weil der Wasserstand der Weser aber derzeit so niedrig ist, wurde der Wagen nicht weggeschwemmt.

Als die Polizei eintraf, stand der 55 Jahre alter Fahrer im hüfthohen Wasser. Er gab an, dass im Auto noch drei weitere Personen sowie ein Hund gewesen seien. Daraufhin suchten Feuerwehr und DLRG mit zwei Rettungsbooten und einer Wärmebildkamera die Umgebung ab, fanden aber niemand. Wie sich später herausstellte, war der 55-Jährige doch allein unterwegs. Er kam mit Unterkühlungen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr, die mit 75 Einsatzkräften vor Ort ist, zog letztendlich den Wagen aus der Weser. Der Einsatz dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden.

Von sbü/RND