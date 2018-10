Der Norden Projekt „Königsberger Straße“ - Komplette Tankstelle kommt ins Museum In Stade wird eine alte Tankstelle abtransportiert. Sie kommt ins Freilichtmuseum am Kiekeberg – als Schmuckstück einer Sonderausstellung zur Nachkriegszeit.

Vorsichtig wird die Tankstelle in Stade in drei Teile zerlegt: Im Freilichtmuseum am Kiekeberg soll sie Teil einer Sonderausstellung über das Leben in der Nachkriegszeit werden. Quelle: Carolin George