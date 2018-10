Hannover

Mit einer Schweigeminute für die Opfer hat am Dienstag der Prozess wegen Mordes an 100 Patienten gegen den Ex-Pfleger Niels Högel in Oldenburg begonnen. Der 41-Jährige sitzt wegen sechs Taten bereits lebenslang in Haft. Er habe aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch die Patienten getötet, hieß es bei der Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft. Er habe aus Langeweile und, um seine Fähigkeiten bei der Reanimation zu demonstrieren, den Menschen Medikamente gespritzt. Dies habe er in dem Wissen getan, dass dies zum Tod führen kann. „Die Stimmung ist sehr emotional: Wut, Trauer, sehr viel Anspannung, auf der anderen Seite Erleichterung, dass es endlich losgeht“, sagt Marbach über die Gefühle der Angehörigen der 100 Opfer.

„Wir haben vier Jahre für diesen Prozess gekämpft und erwarten, dass Högel wegen weiterer 100 Morde verurteilt wird“, sagte Christian Marbach, der Sprecher der Angehörigen, dessen Großvater von Högel getötet wurde. „Das Ziel ist, dass Högel so lange wie möglich in Haft bleibt.“

Vor dem Verhandlungsort, den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg, fanden sich bereits zwei Stunden vor Beginn zahlreiche Journalisten und Besucher ein. Bis zum Beginn um 09.00 Uhr werden über 120 Nebenkläger erwartet. Im Saal sind rund 120 Plätze für Besucher und 80 für Journalisten reserviert. Es wurden starke Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Wohl größte Mordserie der Nachkriegsgeschichte

Dem bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilten Högel wirft die Staatsanwaltschaft Mord in 100 Fällen vor. Er soll seinen Opfern in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst von 2000 bis 2005 ein Medikament mit tödlichen Nebenwirkungen gespritzt haben. Dabei ging es dem Angeklagten den Angaben zufolge darum, bei den Patienten eine lebensbedrohliche Lage herbeizuführen, um Kollegen durch seine Fähigkeiten bei der Wiederbelebung zu beeindrucken. Aus Sicht der Ermittler könnte es die größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte sein.

