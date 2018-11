Der Norden Prozess um 100-fachen Mord - Ex-Pfleger Högel entschuldigt sich bei Angehörigen seiner Opfer Niels Högel wolle in dem Prozess jedem Angehörigen eine Antwort geben, sagte der Ex-Krankenpfleger. Die meisten Taten gibt der 41-Jährige vor Gericht zu. Eine Anwältin konfrontierte ihn am Donnerstag mit Fotos eines weiteren möglichen Opfers.

Niels Högel, angeklagt wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg, sitzt am dritten Prozesstag im Gerichtssaal. Quelle: dpa