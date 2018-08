Der Norden Spektakulärer Fall - Prozess um Dreifachmord von Hille beginnt im September Nach den aufsehenerregenden Leichenfunden in Hille (NRW) an der Grenze zu Niedersachsen beginnt im September der Gerichtsprozess. Dem ehemaligen Fremdenlegionär Jörg W. wird dreifacher Mord vorgeworfen.

Ein Zelt steht auf dem Grundstück des Tatverdächtigen. Am 09.03.2018 war ein getöteter 30-Jähriger auf einem Gehöft in Hille entdeckt worden. Am 14.03.2018 haben Ermittler auf dem in der Nähe liegenden Grundstück des Tatverdächtigen zwei weitere Leichen gefunden. Quelle: picture alliance / Friso Gentsch