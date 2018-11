Rotenburg

Ein kleiner, zylindrischer Metallbehälter mit einem Verschlussdeckel hat am Montag auf dem Gelände der Autobahnrastanlage Grundbergsee-Süd an der A1 zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.

Ein Mitarbeiter des Autobahn-Betriebsdienstes hatte am Vormittag den kleinen Metallbehälter auf einem der Tische am Pkw-Stellplatz entdeckt. Unmittelbar neben dem Zylinder lag ein Zettel mit einer Aufschrift, der auf eine mögliche radioaktive Strahlung hinwies. Der Autobahnmitarbeiter legte den Behälter zunächst auf die Ladefläche seines Dienstfahrzeugs, informierte dann jedoch schnell die Polizei. Die Beamten sperrten daraufhin den Pkw-Stellplatz und räumten ihn von den verbliebenen Fahrzeugen. Mehrere Feuerwehren rückten mit insgesamt 65 Einsatzkräften an.

Niemand wurde verletzt, bislang

Messungen an dem kleinen Behälter ergaben, dass er tatsächlich leicht radioaktiv strahlte. Aus diesem Grund wurden Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Nlwkn) mit der weiteren Untersuchung und Entsorgung beauftragt. Der Gefahrenbereich ist derzeit noch abgesperrt. Menschen kamen bislang nicht zu Schaden.

Die Rotenburger Polizei hat aktuell keinen Hinweis auf die Herkunft des ungewöhnlichen Fundstücks und die Umstände, unter denen er auf die Rastanlage gekommen ist. Die Beamten bitten unter Telefon (0 42 61) 94 70 um sachdienliche Hinweise.

Von mm/RND