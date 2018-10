Der Norden Der Urlaub der Deutschen - Reisebranche meldet Rekordjahr Jubel bei den Ferienmachern – noch nie verreisten so viele Deutsche und gaben dafür so viel Geld aus. Veranstalter und Reisebüros bleiben auch für 2019 zuversichtlich. Besonders Urlaub in der Türkei und Griechenland ist stark gefragt.

Touristen stehen vor der Akropolis in Athen an. Die griechische Tourismusindustrie rechnet in diesem Jahr mit etwa 32 Millionen Besuchern aus aller Welt, was ein neuer Rekord für das Land darstellen würde. Quelle: picture alliance/dpa