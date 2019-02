Ritterhude

Ein Waffenarsenal mit etwa 1000 Schusswaffen hat die Polizei bei einem 44-Jährigen in Ritterhude (Kreis Osterholz) entdeckt. Neben Gewehren und Pistolen seien die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch auf mehrere 10.000 Schuss Munition gestoßen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Jetzt werde geprüft, ob der Mann rechtmäßig im Besitz der Waffen sein durfte und ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliege. Laut Polizei hatte der Mann beruflichen Umgang mit Waffen. Ein extremistischer Hintergrund wird ausgeschlossen.

Die Waffen seien vorsorglich sichergestellt worden. Weitere Angaben seien wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.

Von RND/lni/sbü