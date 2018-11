Hannover

Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält trotz hoher Sturmschäden Kurs auf einen Milliardengewinn und will im kommenden Jahr noch höher hinaus. Im laufenden Jahr soll der Überschuss wie geplant auf über eine Milliarde Euro wachsen, stellte Vorstandschef Ulrich Wallin bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Hannover klar. Für 2019 setzt er sich einen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro zum Ziel. Die Dividende soll in diesem Jahr zumindest nicht sinken. Für 2019 stellte Wallin schon jetzt eine weitere Sonderdividende in Aussicht.

Im dritten Quartal verdiente die Hannover Rück unter dem Strich 170 Millionen Euro, nachdem sie sich ein Jahr zuvor infolge der schweren Hurrikan-Serie in den USA nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten hatte. Diesmal verhinderten hohe Schäden durch die Taifune „Jebi“ und „Prapiroon“ sowie Hurrikan „Florence“ einen stärkeren Anstieg. Noch teurer schlug die Sanierung des US-Mortalitätsgeschäfts zu Buche. Hier kauft sich die Hannover Rück praktisch aus verlustreichen Verträgen heraus, um in dem Bereich in Zukunft schwarze Zahlen zu schreiben.

Von dpa/RND